Sporočilo uredništvom - sprememba ure progama obiska poljskega ministra Waszczykowskega

Ljubljana, 26. septembra - Prihod zunanjega ministra Poljske Witolda Waszczykowskega na zunanje ministrstvo bo danes ob 12.25 (in NE ob 11.55, kot je bilo napovedano sprva), plenarni pogovori med delegacijama Slovenije in Poljske pa bodo potekali ob 12.45 (in NE ob 12.15, kot je bilo napovedano sprva) na MZZ na Prešernovi 25, so sporočili iz zunanjega ministrstva.