Wade prost igralec, Anthony na poti v Oklahomo

New York, 26. septembra - Petintridesetletni veteran Dwyane Wade je trenutno najbolj vroč igralec v ligi NBA. Trikratni prvak je namreč odkupil svojo pogodbo s Chicagom in tako postal prost igralec, za katerega se zanimajo številna moštva, med njimi finalisti zadnje sezone Cleveland Cavaliers ter bojda tudi Goran Dragić in druščina v Miamiju.