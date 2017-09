Republikanci prišli na dan s predlogom zakona o mladoletnih nezakonitih priseljencih

Washington, 26. septembra - Trije republikanski senatorji so v ponedeljek objavili predlog zakona o ureditvi statusa nezakonitih priseljencev, ki so jih v ZDA kot mladoletne pripeljali njihovi starši. Demokrati in skupine za človekove pravice so predlog nemudoma zavrnili kot preoster, za nekatere republikance pa je še vedno preblag.