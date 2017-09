Delovno aktivnega prebivalstva bo v prihodnje vse manj

Ljubljana, 26. septembra - Delovno aktivnih prebivalcev v starosti od 20 do 64 let bo čez približno 15 let 6,6 odstotnih točk manj. Starih do 19 let bo 0,1 odstotne točke več, starih 65 let in več pa skoraj 6,5 odstotne točke več. Javni izdatki za pokojnine, zdravstvo in dolgotrajno oskrbo v BDP bodo leta 2060 po projekcijah znašali 6,1 odstotne točke več kot leta 2013.