Olimpija se je gledalcem predstavila v dobri luči

Ljubljana, 25. septembra - Slovenski prvaki, košarkarji Petrola Olimpije, so se svojim navijačem v prijateljski tekmi proti evropskemu prvaku, Fenerbahceju iz Istanbula prikazali v dobri luči. Turkom so bili v Stožicah pred približno 3.000 gledalci povsem enakovreden tekmec, na koncu so jim sicer morali priznati premoč, Fenerbahce je zmagal z 82:78.