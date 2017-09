Pjongjang zagrozil s sestrelitvijo ameriških bombnikov

New York, 25. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je "napovedal vojno Severni Koreji", je danes v New Yorku dejal severnokorejski zunanji minister Ri Yong-ho. Ob tem je zagrozil s sestrelitvijo ameriških bombnikov, tudi če ti ne bi bili v severnokorejskem zračnem prostoru. Bela hiša je kot absurdno zavrnila trditev, da so ZDA Pjongjangu napovedale vojno.