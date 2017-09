Ljubljana, 25. septembra - Kljub skoraj popolnemu nasprotovanju mednarodne skupnosti in tudi vojaškim grožnjam sosednjih držav ter Bagdada so iraški Kurdi včeraj množično odšli na volišča ter plebiscitarno podprli odhod iz Iraka in nastanek neodvisne kurdske države, v Delu piše Boštjan Videmšek.