Primorske novice: Zakoni po hrvaško (26. 9.)

Koper, 25. septembra - Agrarne skupnosti na območju, ki je danes obmejno, so preživele marsikatero državno ureditev. Najbolj ogrožene so bile po drugi svetovni vojni, ko je država lastnino podržavila. Na Hrvaškem se teh zemljišč niso dotikali. Premoženje vasi v Sloveniji so nacionalizirali, za mejo pa pustili lepo pri miru, v Primorskih novicah piše Petra Mezinec.