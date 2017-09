Nekdanji newyorški kongresnik Weiner zaradi opolzkega vedenja obsojen na 21 mesecev zapora

New York, 25. septembra - Nekdanji zvezni kongresnik iz New Yorka, demokrat Anthony Weiner bo moral za 21 mesecev v zapor zaradi pošiljanja opolzkih sporočil in fotografij mladoletnici. Škandal je negativno vplival tudi na predsedniško kampanjo demokratke Hillary Clinton, saj je bila Weinerjeva soproga Hume Abedin njena tesna sodelavka.