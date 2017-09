V Bruslju konferenca o ukrepanju po aferi z jajci

Bruselj, 26. septembra - V Bruslju bo danes konferenca o ukrepanju po aferi z insekticidom fipronil v jajcih, v katero je vpletenih 26 članic EU in 19 tretjih držav. Namen je zagotoviti odgovornejše in učinkovitejše odzivanje v podobnih primerih v prihodnje ter boljše sodelovanje med različnimi evropskimi sistemi za nadzor varnosti živil in hrane.