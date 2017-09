Urednikovanje glasila Ljubljana bo prevzel Uroš Grilc

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji s položaja na njeno željo razrešili dosedanjo urednico javnega glasila Ljubljana Nado Šumi. Nadomestil jo bo Uroš Grilc, ki so mu svetniki štiriletni mandat potrdili brez glasu proti. Del mestne opozicije je ob tem izrazil željo, da bo odslej v glasilu prostor tudi za objave njihovih stališč in mnenj.