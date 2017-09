Ljubljana bo imela kljub nasprotovanju dela opozicije in četrtne skupnosti Džamijsko ulico

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji s 24 glasovi za in devetimi proti podprli predlog občine, s katerim bo Ljubljana dobila Džamijsko ulico. Predlogu so nasprotovali predvsem v SDS in NSi, pa tudi v četrtni skupnosti Bežigrad. Zaradi polemik okoli določitve imen ulic je sicer še pred današnjo sejo odstopil svetnik SDS Janez Moškrič.