Nemško gospodarstvo si želi hitrega oblikovanja vlade in več investicij

Frankfurt, 25. septembra - Negotovost in zaskrbljenost - to so prvi odzivi nemškega gospodarstva na izid nedeljskih parlamentarnih volitev v Nemčiji. Danes od tam prihajajo pozivi k hitremu oblikovanju vlade ter pričakovanja okrepitve investicij v področja prihodnosti. Tudi ekonomisti politične stranke pozivajo, naj hitro prevzamejo svojo odgovornost.