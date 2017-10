Populacija travniških ptic v Sloveniji strmo upada

Ljubljana, 1. oktobra - V Sloveniji je bilo v zadnjih 50 letih opaženih okoli 380 različnih prostoživečih vrst ptic ter okoli 30 vrst, ki so bile v naravo vnesene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije, so ob današnjem evropskem dnevu opazovanja ptic zapisali na statističnem uradu. Ob tem so opozorili, da populacija travniških ptic strmo upada.