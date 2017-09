Na naročilo za dobavo okolju prijaznejših terenskih policijskih vozil prispela ena ponudba

Ljubljana, 25. septembra - Na javno naročilo notranjega ministrstva za dobavo okolju prijaznejših specialnih terenskih tovornih vozil z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi je prispela ena ponudba, in sicer ponudnika Porsche Slovenija, so za STA pojasnili na ministrstvu. Vrednost ponudbe za 10 vozil je 527.860 evrov z DDV, so navedli.