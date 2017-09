Igor Samobor ponovno imenovan za ravnatelja ljubljanske Drame

Ljubljana, 25. septembra - Minister za kulturo Tone Peršak je za ravnatelja SNG Drama Ljubljana imenoval Igorja Samoborja, in sicer za mandatno dobo petih let, od 1. maja 2018 do vključno 30. aprila 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z ministrstva za kulturo. To bo za Samoborja drugi mandat na čelu ljubljanske Drame.