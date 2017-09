Avstralija namerava vzpostaviti nacionalno vesoljsko agencijo

Sydney, 25. septembra - Avstralska vlada namerava vzpostaviti nacionalno vesoljsko agencijo, s čimer se želi Avstralija vključiti v donosen in hitro rastoč sektor vesoljske industrije. "Globalna vesoljska industrija hitro raste in ključno je, da je Avstralija del te rasti," je v izjavi za javnost dejala vršilka dolžnosti ministrice za znanost in inovacije Michaelia Cash.