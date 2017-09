Milanič: Z odločnostjo nad favorita skupine

Maribor, 25. septembra - Nogometaši Maribora so z mariborskega letališča odpotovali v Sevillo, kjer se bodo jutri ob 20.45 v drugem krogu lige prvakov pomerili s Sevillo. Petkratni zmagovalci evropske lige so nesporni favoriti tega dvoboja, slovenski prvaki pa so odločeni, da čim dražje prodajo svojo kožo.