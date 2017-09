Mohorjeva založba z novima knjigama Čuden ptič in Rože sreče moraš saditi sam

Ljubljana, 25. septembra - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izšle tri nove knjige: Čuden ptič katalonske avtorice Rocio Bonila, Rože sreče moraš saditi sam belgijskega duhovnika Phila Bosmansa in molitvenik z naslovom Molitve. Na današnji predstavitvi so poleg knjig predstavili tudi novo, peto številko revije Zvon.