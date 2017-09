ZN: Ruski agenti na Krimu kršili človekove pravice

Ženeva, 25. septembra - Ruski tajni agenti na Krimu so odgovorni za hude kršitve človekovih pravic, med drugim so mučili ljudi, so danes sporočili Združeni narodi. Ob tem so opozorili, da se je stanje pravic na priključenem polotoku pod rusko okupacijo "resno poslabšalo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.