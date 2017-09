Knjiga Na brzicah življenja o življenjski poti Ivana Vurnika in Helene Kottler Vurnik

Ljubljana, 26. septembra - V Narodni galeriji so predstavili knjigo Na brzicah življenja: Življenjska pot arhitekta Ivana Vurnika in slikarke Helene Kottler Vurnik avtorja Borisa Leskovca. Po besedah Andreja Smrekarja, avtorja razstave o Heleni Vurnik, ki so jo postavili v Narodni galeriji, je srečno naključje, da je knjiga izšla v času, ko je na ogled omenjena razstava.