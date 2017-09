Letos manj krušnih žit in koruze ter več marelic

Ljubljana, 25. septembra - Krušnih strnih žit (pšenice in pire ter rži) smo letos pridelali 146.000 ton ali za 13 odstotkov manj kot lani, krmnih strnih žit (ječmena, ovsa in tritikale) pa 126.000 ton ali za štiri odstotke več kot lani. Oljne ogrščice je bilo za pet odstotkov več, marelic pa za 41 odstotkov. Obeta se slabša letina koruze za zrnje in silažo.