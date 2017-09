Večina kandidatov za višje strokovno izobraževanje v druge roku izpolnila pogoje za vpis

Ljubljana, 25. septembra - Od 1914 kandidatov, ki so se v drugem prijavnem roku vpisali v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2017/2018, jih je pogoje za vpis izpolnilo 1696. Od teh je sprejetih 1645 kandidatov oz. 97 odstotkov, zavrnjenih pa 51 oz. trije odstotki, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.