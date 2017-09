Na dolenjski avtocesti pod vplivom alkohola ogrožal druge udeležence

Novo mesto, 25. septembra - Novomeški policisti so imeli minuli konec tedna polne roke dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola oziroma brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Med drugim so ustavili 34-letnega voznika iz Hrvaške, ki je pod vplivom alkohola na dolenjski avtocesti ogrožal druge udeležence v prometu.