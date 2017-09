Katalonija od integracije v Španijo do novih teženj po neodvisnosti

piše Sara Kovač

Madrid, 28. septembra - Katalonija, ena od najbogatejših in najbolj industrializiranih španskih pokrajin, je izjemno ponosna na lastno identiteto in jezik. Tudi spričo svoje zgodovine se številni Katalonci dojemajo kot ločen narod. Nacionalistične težnje so se v zadnjih letih močno okrepile ob sprejemanju novega statuta o avtonomiji.