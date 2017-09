Predsedniške volitve: Za izvedbo volitev 5,1 milijona evrov

Ljubljana, 27. septembra - Izvedba letošnjih volitev predsednika republike bo po ocenah Državne volilne komisije stala 5,1 milijona evrov, kar je nekoliko manj kot pred petimi leti. To pa niso edini stroški, povezani z volitvami, saj so uspešnejši kandidati upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje.