Vinjete z letnico 2018 bodo modre barve

Ljubljana, 25. septembra - Vinjete z letnico 2018, ki bodo naprodaj od 1. decembra, bodo modre barve, so sporočili iz Darsa. Nalepke, brez katerih z motornim vozilom do največje dovoljene mase 3,5 tone ne smemo na slovenske avtoceste in hitre ceste, bomo tokrat lepili na vetrobranska stekla že 11. leto zapored. Cene in cestninski razredi se ne spreminjajo.