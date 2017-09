Šolarji in vrtičkarji v Cerkljah ob Krki pod novo streho

Cerklje ob Krki, 25. septembra - Šolarji vseh devetih razredov Cerkelj ob Krki, ki so pouk zadnji dve leti obiskovali v nadomestnih prostorih bližnje Vojašnice Jerneja Molana, so davi prvič prestopili prag cerkljanske prenovljene in dograjene šole z otroškim vrtcem. Brežiška občina, ki je 6,5-milijonski strošek pokrila sama, je gradnjo končala pol leta pred načrtovanim rokom.