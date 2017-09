Na ustavnem sodišču pobuda za presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje elektronskih cigaret

Ljubljana, 25. septembra - Podjetje Božinović & Co., ki se ukvarja s prodajo elektronskih cigaret, je vložilo pobudo za presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje elektronskih cigaret v Sloveniji, so sporočili iz Združenja vejperjev Slovenije. Po njihovem mnenju se je s to prepovedjo v slovenski zakonodaji vzpostavila "nelojalna konkurenca med domačimi in tujimi trgovci".