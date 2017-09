Šarec z ekipo se podaja na predvolilno turnejo po Sloveniji

Kamnik, 25. septembra - Predsedniški kandidat Marjan Šarec je na Duplici pri Kamniku pričel predvolilno turnejo po Sloveniji. V njej se bo z avtobusom, ki predstavlja njegovo volilno pisarno, predstavljal vsem, ki bodo želeli spoznati njegov program in prioritete. Med temi je izpostavil enotnost zunanje politike in podporo aktivnim na področju zaščite in reševanja.