V Slovenskem mladinskem gledališču koncert dua Brdnik-Rakovec

Ljubljana, 26. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču bosta nocoj ob 20. uri nastopila harmonikar Marko Brdnik in kitarist Uroš Rakovec. Glasbenika vsak zase in včasih skupaj ustvarjata za gledališke in plesne predstave ter filme. Lani sta sodelovanje zabeležila na albumu Leta. Pridružila se jima bosta bobnar Marko Lasič in duo Silence, s katerima sta že sodelovala.