Bajde na ponovljenem sojenju podal zagovor in zaspal

Celje, 25. septembra - Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začelo ponovljeno sojenje Velenjčanu Romeu Bajdetu za umor partnerke decembra 2015. Na obravnavi je Bajde ponovno podal zagovor in tudi tokrat zatrdil, da partnerko ni umoril iz ljubosumja, kot mu to očita obtožnica. Poudaril je tudi, da umor obžaluje in da partnerko pogreša.