Na delavnici v Ljubljani o ključnih izzivih razvoja startupov

Ljubljana, 25. septembra - Slovenija si želi postati dežela startupov. A poslovno okolje kot tudi zakonodajne zahteve zanje so pogosto neprimerni, na kar so predstavniki zagonskih podjetij opozorili že na majski konferenci Podim v Mariboru, danes pa so izzive, s katerimi se soočajo, predstavili tudi na delavnici v Ljubljani. Rešitve je pričakovati do pomladi.