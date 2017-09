Evropski tisk po volitvah v Nemčiji (25. 9.)

Frankfurt, 25. septembra - Evropski tisk danes obširno komentira zmago nemške kanclerke Angele Merkel na nedeljskih parlamentarnih volitvah, a tudi velik vzpon desničarske AfD in hud poraz socialdemokratov. To je predvsem posledica kontroverzne migracijske politike, ugotavljajo in opozarjajo, da je Nemčija, zelo verjetno pa tudi Evropa, pred velikimi spremembami.