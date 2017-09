Več nesreč na avtocestah, na štajerski daljši zastoj

Ljubljana, 25. septembra - Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Šentrupertom in cestninsko postajo Vransko proti Ljubljani zaprt le še prehitevalni pas, zastoj je sedaj dolg štiri kilometre. Zastoji pa so tudi na vzporednih regionalnih cestah med Šempetrom in Vranskim. Nesreča je še na pomurski avtocesti, med počivališčem Dolinsko jug in Turnišče.