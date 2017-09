Več nesreč na avtocestah, na štajerski daljši zastoj

Ljubljana, 25. septembra - Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Šentrupertom in postajo Vransko proti Ljubljani, nastal je daljši zastoj. Nesreči sta tudi na dolenjski in pomurski avtocesti. Vozni pas je zaprt med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani in med počivališčem Dolinsko jug in Turnišče proti Lendavi.