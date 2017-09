Trump z novo prepovedjo vstopa v ZDA za državljane določenih držav

Washington, 25. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo zvečer izdal nov izvršni ukaz, s katerim prepoveduje vstop v ZDA državljanom določenih držav, med katerimi so po novem tudi Severna Koreja, Venezuela in Čad. Ta prepoved je bolj premišljena od prve, s katero je ustvaril popolno zmedo na ameriških letališčih, in tudi bolj natančna in omejena.