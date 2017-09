Tjaša Ferme v New Yorku z novo gledališko predstavo Projekt Vzornica

New York, 25. septembra - Slovenska igralka Tjaša Ferme je zasnovala novo gledališko predstavo z naslovom Projekt Vzornica (The Female Role Model Project), ki bo na sporedu od 29. septembra do 1. oktobra v gledališču The Clemente. Predstava sodi v serijo dogodkov z naslovom Neustrašni (Fearless), ki so odgovor na lanskoletni pokol v nočnem klubu Orlanda.