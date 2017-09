Mes: S stališča Slovenskih železnic je to odlična novica

Ljubljana, 24. septembra - Za Slovenske železnice je novica, da referendum o zakonu o drugem tiru njegovim pobudnikom ni uspel, odlična novica, je dejal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. "A želimo si to, na kar so opozarjali nasprotniki gradnje, da se projekt izvede čimbolj transparentno in v skladu z dobro poslovno prakso," je poudaril.