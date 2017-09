Hribar Milič upa, da bo zdaj vlada hitreje pristopila k realizaciji projekta drugi tir

Ljubljana, 24. septembra - Generalni direktor GZS Samo Hribar Milič si je po za zdaj še delnih in neuradnih rezultatih referenduma o drugem tiru, ki kažejo na obstoj zakona, "kar malo oddahnil". "Upam, da bodo zdaj v vladi hitreje pristopili k realizaciji tega projekta in da bodo seveda zagotovili primerno in pričakovano transparentnost," je dejal za STA.