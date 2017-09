Liberalci in Zeleni odprti za koalicijo, a ne za vsako ceno

Berlin, 24. septembra - Predstavniki nemških Liberalcev (FDP) in Zelenih so danes dejali, da so odprti za oblikovanje koalicije s krščansko unijo demokratov in socialistov (CDU/CSU), a ne za vsako ceno. Takšna koalicija, imenovana tudi jamajška, bi lahko glede na izide vzporednih volitev dosegla parlamentarno večino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.