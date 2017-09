Kovačič: Če referendum pade, sledita ustavna pritožba in računsko sodišče

Ljubljana, 24. septembra - Pobudnik referenduma in vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je takoj po zaprtju volišč dejal, da zakon o drugem tiru, če danes ne pade, čakata pobuda za oceno ustavnosti in računsko sodišče. "Stroške za ta referendum pa bomo s položnicami naslovili na vse poslance, ki so glasovali za zakon," je dejal.