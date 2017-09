Schulz: SPD odhaja v opozicijo

Berlin, 24. septembra - Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) ne more biti največja opozicijska stranka v Nemčiji, je v izjavi za televizijo ZDF po objavi izidov vzporednih volitev poudaril predsednik nemških socialdemokratov (SPD) Martin Schulz. Najverjetnejša je koalicija unije CDU/CSU, liberalcev (FDP) in Zelenih, je dejal in nakazal odhod SPD v opozicijo.