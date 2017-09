Do 16. ure na referendumu o zakonu o drugem tiru 14,30-odstotna volilna udeležba

Ljubljana, 24. septembra - Glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru se je do 16. ure udeležilo 245.065 volivk in volivcev oz. 14,30 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Udeležba je za 10,69 odstotne točke nižja kot leta 2015 na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.