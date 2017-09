Vreme: Večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 24. septembra - Popoldne in zvečer bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Več dežja bo v zahodnih in južnih krajih, na severovzhodu države pa bo večinoma suho. Najvišje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.