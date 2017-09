Evropa zmagovalec Laverjevega pokala, spektakel zaznamovala dvojica Federer/Nadal

Praga, 24. septembra - Teniški igralci Evrope so zmagovalci prvega Leverjevega pokala. V Pragi so po odločilni in težko priborjeni zmagi Rogerja Federerja proti Nicku Kyrgiosu premagali Svet s 15:9, tekmovalni spektakel pa je zaznamoval predvsem zgodovinski skupni nastop v dvojicah najboljših dveh igralcev zadnjih 15 let Švicarja Federerja in Španca Rafaela Nadala.