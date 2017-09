Do 11. ure 6,25-odstotna udeležba na referendumu o zakonu o drugem tiru

Ljubljana, 24. septembra - Do 11. ure se je referenduma o zakonu o drugem tiru udeležilo 107.064 volivcev oz. 6,25 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK). Udeležba je za 3,05 odstotne točke nižja kot leta 2015 na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.