Tedenska napoved - rekreacija od 26. 9. do 2. 10.

IZBRANI DOGODKI

Evropski teden športa

Evropski teden športa v Sloveniji poteka že tretjič, in sicer med 23. in 30 septembrom. Je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti. Glavna tema kampanje ostaja #BEACTIVE (ang. Bodite aktivni), njen cilj pa je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti ne le med tednom športa, temveč vse leto. Evropski teden športa je priložnost, da preizkusite različne vadbe in najdete primerno zase. Informacije: http://ewos.olympic.si/o-projektu/

Festival pohodništva 2017: 5. pohod po tematski poti Na svoji zemlji

Tematska pot Na svoji zemlji (TpNSZ) povezuje dediščino filma s prostorom Baške grape, kjer je bil posnet večji del filma. Ohranja skupni spomin ustvarjalcev in domačinov na čas snemanja filma. Tematske table stojijo na točkah, kjer so bili posneti najpomembnejši prizori. Informacije: www.tpnasvojizemlji.si

KOLEDAR

TOREK, 26. septembra

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.sztrzic.si/

KRANJ - VITALuna kratki aktivni odmor med delom v okviru Evropskega tedna športa; splošna telovadba. Informacije: Maša Gorše, 040273408, info@vitaluna.si; www.vitaluna.si

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

ŠENTJUR - Prvi koraki v svet teka; tek. Informacije: www.aksentjur.si

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 27. septembra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavi; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

HRASTNIK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

JESENICE - Medobčinski kros občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

PTUJ - Brač (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

ŽALEC - Slomnik (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 28. septembra

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

KRANJ - VITALuna VADBA za zdravo hrbtenico v okviru Evropskega tedna športa; splošna telovadba. Informacije: Maša Gorše, +38640273408, info@vitaluna.si; www.vitaluna.si

SEŽANA - Festival kraška gmajna; pohodništvo. Informacije: www.visitkras.info/prireditve/kulturne_prireditve/2016012422064400/FESTIVAL%20KRA%C5%A0KA%20GMAJNA/

PETEK, 29. septembra

LJUBLJANA - Paklenica (Hrv); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vikend v Poreču; kolesarstvo. Informacije: www.kdrog.si/domov.html

LJUBLJANA - Krsteniški stog (1879 m), Jezerski stog (2040 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CERKNO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČRNOMELJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

IVANČNA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MISLINJA - Konj (1803 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SOBOTA, 30. septembra

LJUBLJANA - Rotary DoberTek; tek.

LJUBLJANA - Slemenova špica (1911 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Trebnega vrha (581 m); pohodništvo. Informacije: Borut Vukovič, 031 805 686, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.s

LJUBLJANA - Zaključni brevet 200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Delavnica tehnike XC; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Cipernik (1745 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kamniško sedlo - Okrešelj - Logarska dolina; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Kalška gora (2047 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Bohinjski Migovec (1901 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Jesenska tura KTK 2017; turno kolesarstvo. Informacije: http://ktk.pzs.si/koledar.php?pid=15119

TRŽIČ - Mačenski vrh (1691 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

ANKARAN - Turnir odbojke na mivki; odbojka na mivki.

BOVEC - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

BREŽICE - Šmohor (787 m); pohodništvo.

BREŽICE - 48. mednarodni zagrebški maraton Brežice - Zagreb; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: http://kajakaski-savez-zagreb.hr

GROSUPLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

GROSUPLJE - Po Grosupeljski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HRASTNIK - Srečanje Zasavskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - Hleviše (818 m); pohodništvo. Informacije: www.tsk-idrija.si

IDRIJA - 17. vzpon na Hleviše; gorsko kolesarstvo.Informacije: www.tsk-idrija.si

IDRIJA - 17. gorski tek na Hleviše; tek. Informacije: www.tsk-idrija.si

IG - Planinski izlet; planinstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

KAMNIK - Državno prvenstvo na srednje proge; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1427/velika-planina-dp-srednje

KAMNIK - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Jerebica (2125 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRANJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zsport-kranj.si

LUCIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Plački vrh (510 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MEDVODE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MEDVODE - 5. medvoški tek; tek. Informacije: www.medvoskitek.si

METLIKA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MURSKA SOBOTA - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVO MESTO - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PTUJ - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

ROGAŠKA SLATINA - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SEČOVLJE - Tekaško popotovanje od Sečovelj do Vrsarja; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si

SEŽANA - Matajur (1642 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Opatje selo - Vrh; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENČUR - Sveti Duh na Ostrem vrhu (907 m); pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTVID PRI STIČNI - AviraTek; tek. Informacije: http://aviratek.si

ŠKOFJA LOKA - Po poteh križnogorskih hribov; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFJA LOKA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Klopni vrh (1340 m); pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Festival pohodništva 2017: 5. pohod po tematski poti Na svoji zemlji; pohodništvo. Informacije: www.tpnasvojizemlji.si

TOLMIN - Breški Jalovec (1613 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

VELENJE - 2. dobrodelni Skazin tek; tek. Informacije: www.otrokotroku.si

VOGEL - Planinski dan na Voglu; planinstvo. Informacije: www.vogel.si/files/3815/0512/1506/Planinski_dan_na_Voglu__VABILO.pdf

ŽALEC - Strelovec (1736 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PUCONCI - 14. tek po poti sprostitve in užitka; tek. Informacije: www.puconci.si

PUCONCI - Idemo k Sveti Trojici; pohodništvo. Informacije: www.pecarovci.si

NEDELJA, 1. oktobra

LJUBLJANA - Severni raz v Visoki Beli špici (Ita, 2257 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Konjski špik (Ita, 2252 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vernakularna arhitektura Bele krajine; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Skuta (2532 m) - Rinke (2453 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Podrta gora (2061 m), Tolminski kuk (2086 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krnčica (2142 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jerebikovec (1593 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

AJDOVŠČINA - Pohod na Golake; pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BREŽICE - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNICA - Južni Velebit (Hrv); planinstvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

DOBRNA - Štrukljev vrh (1227 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-dobrna.si

DOBROVO - Hudičev Boršt (1328 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Spominski pohod na Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KAMNIK - Korošica (1554 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOPER - 39. spominski pohod na Slavnik; pohodništvo. Informacije: http://opd.si

KOPER - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LOGATEC - Južni Velebit (Hrv); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

LUKOVICA - 24. pohod za krof; pohodništvo. Informacije: www.krasnja.si

LUKOVICA - 32. tek za krof in 6. Krofkov tek; tek. Informacije: www.krasnja.si

MARIBOR - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MENGEŠ - 6. VN Občine Mengeš; kolesarstvo.

NOVA GORICA - Stogi (2079 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Hribi okrog Idrije; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PODČETRTEK - Po kozjanskih sadovnjakih; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Veliki Planik (Hrv, 1272 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PREBOLD - Pohod po sadovnjakih; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Adam (2012 m), Eva (2019 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RADOVLJICA - Pohod iz Otoč po okolici; pohodništvo.

SLOVENJ GRADEC - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: http://atletskiklub-sg.si

SLOVENJ GRADEC - 14. tek miru ob dnevu OZN; tek. Informacije: http://atletskiklub-sg.si

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Selce - Selz di Ronchi (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠOŠTANJ - Veliki (1630 m ) in Mali Muzec (1612 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TOLMIN - Pirhovec (1661 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Spoznavajmo se s športom 2017; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.zs-trbovlje.si/novica

VIŠNJA GORA - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

KOSTEL - 20. obkolpski pohod; pohodništvo. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

KOSTEL - 20. obkolpsko družinsko kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

KOSTEL - 20. obkolpski tek za Pokal Občine Kočevje; tek. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

HORJUL - V Neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 2. oktobra

LJUBLJANA - Monte Capanne (Ita, 1018 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŽALEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽUŽEMBERK - Pohod po Suhi krajini do Močil; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.web.com

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si