Do 19. ure prijavljenih 11 domnevnih kršitev volilnega molka

Ljubljana, 23. septembra - Dežurna služba notranjega ministrstva je danes do 19. ure prejela 11 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred referendumom o zakonu o drugem tiru železniške proge Divača-Koper. Kot so objavili na spletni strani MNZ, so za pet od teh obvestil že ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka.