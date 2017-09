Džumhur v finalu St. Peterburga s Fogninijem

Sankt Peterburg, 23. septembra - Damir Džumhur iz Bosne in Hercegovine ter Italijan Fabio Fognini sta finalista teniškega turnirja v St. Peterburgu. Džumhur je za svoj drugi finale na turnirjih ATP v polfinalu s 6:3 in 7:5 premagal Nemca Jan-Lennarda Struffa, Italijan pa je bil z 2:6, 7:6 (7) in 7:5 (5) boljši od prvega nosilca Španca Roberta Bautiste Aguta.